Российские производители попросили Минпромторг защитить их от Huawei и ZTE
Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, «Элтекс» и «Микран», призвал Минпромторг принять меры к увеличению его доли на внутреннем рынке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию альянса. Лидеры российского рынка - китайские Huawei и ZTE (на них приходится около 90%), доля отечественных компаний не превышает 6–8%.
Среди возможных мер поддержки отечественные производители называют квоты в 25–30% на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также запрет иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.
Телекоммуникационное оборудование российского происхождения (ТОРП) почти не имеет преференций в тендерах, объясняет альянс. В связи с этим российские производители попросили также господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, «Газпромом», «Роснефтью» и другими игроками.
Авторы инициативы подчеркивают, что хотят увеличить свою долю на рынке минимум до 30% за два–три года и дальше «агрессивно» двигаться на зарубежные рынки. Операторы связи, в свою очередь, считают, что иностранное оборудование лучше по качеству и цене, а его ограничения приведут к росту цен для потребителей, пишет газета.
Минпромторг предложения ТЕЛМИ получил, они «будут изучены и учтены», уточняет издание со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник газеты отметил, что государство уже оказывает поддержку производителям ТОРП: в частности, компаниям альянса даются субсидии на реализацию проектов по разработке оборудования. Т8, «Элтекс» и «Микран» на запросы издания не ответили.