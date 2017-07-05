Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Чиновников отучат от Windows
К 2019 году 80% чиновников должны перейти на российский софт
Минкомсвязи утвердило рекомендации по миграции с иностранного программного обеспечения
- Павел Кантышев
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Николай Никифоров надеется, что уже к концу этого года российские офисные пакеты установит половина чиновников
Евгений Разумный / В
В 2019 г. на 80% компьютеров чиновников должны быть установлены офисные пакеты и операционные системы отечественного производства.
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