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Российские производители призвали ужесточить импорт IT-оборудования

Российские производители призвали правительство обязать Huawei, ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования «перейти к прямому импорту своей продукции и отказаться от использования в таможенном оформлении посреднических компаний». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо российских технологических компаний премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Авторы письма – компании «Элтекс», «Микран», Т8, Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации». Они попросили также ввести обязательную маркировку такого оборудования и дать отраслевым ассоциациям доступ к таможенной статистике. По мнению авторов идеи, такие меры позволят «исключить занижение НДС» при ввозе оборудования.

Кроме того, при обнаружении «подозрительных операций» ассоциации могли бы инициировать проверки поставщиков с участием полиции, налоговых и таможенных органов, указывают авторы письма. Представитель АРПЭ подтвердил изданию участие в подготовке обращения.

В письме указывается, что российский рынок телекоммуникационного оборудования по итогам 2017 г. составил около 250–300 млрд руб. В основном такое оборудование закупают МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2, уточняет АРПЭ. В общем объеме доля российских производителей – 6–8% (15–24 млрд руб.). В то же время отечественные производители могли бы закрыть потребности операторов связи и крупных федеральных заказчиков не менее чем на 85–90%, подчеркивается в документе.

Источник газеты в правительстве уточнил, что письмо перенаправлено в Минпромторг, Минкомсвязи и Минфин. Ведомствам поручено рассмотреть и доложить о результатах. Минфин подтвердил изданию получение обращения. Минкомсвязи переадресовало запрос газеты в Минпромторг, где на него не ответили.