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Руководство France Telecom начали судить за травлю сотрудников

Ведомости
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Во Франции начался судебный процесс по делу France Telecom (c июля 2013 г. входит в состав крупнейшего телекоммуникационного оператора страны Orange), сообщает телерадиовещательная сеть France24. Этот процесс французские СМИ называют историческим. Его итоги могут изменить систему организации труда в стране и положить конец «институту морального давления предприятий на своих сотрудников», пишет газета Le Figaro. Дело France Telecom стало первым для французов масштабным разбирательством о харассменте, который привел к человеческим жертвам.

Перед Парижским уголовным судом предстали бывший руководитель France Telecom Дидье Ломбар, который управлял компанией в 2005-2010 гг., и шестеро топ-менеджеров телекоммуникационной компании. Их обвиняют в сознательной травле сотрудников, в результате которой 35 человек покончили с собой. Если руководство компании будет признано виновным, им грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 000 евро, а сам телекоммуникационный оператор может быть оштрафован на 75 000 евро, узнала France24.

В 2006 г. France Telecom столкнулась с финансовыми проблемами: выручка от продаж упала, а долги выросли, клиенты France Telecom массово переходили к конкурентам, пишет газета Le Monde. Это вынудило руководство объявить о реструктуризации компании и масштабном сокращении штата. В 2006-2009 гг. компания уволила 22 000 человек из 120 000 сотрудников, а еще 14 000 заставила изменить свои должности и переквалифицироваться. В компании перешли к жестким методам управления персоналом, харассмент приобрел системный характер, рассказал газете L'Express Жан-Поль Тейсоньер, адвокат одного из пострадавших от действий топ-менеджмента France Telecom.

Orange — крупнейший телекоммуникационный оператор во Франции. У компании 56 млн абонентов сотовой связи по всему миру, еще 11,8 млн абонентов пользуются связью оператора для выхода в интернет, а 40 млн пользователей — сервисом Orange Money, следует из материалов, представленных на сайте Orange. Штат компании превышает 150 000 человек. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 41,38 млн евро, чистая прибыль — около 2,16 млн евро, говорится в отчетности компании.

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Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, освободив от должности Гасана Гасангаджиева, говорится в распоряжении на сайте мэрии Москвы. Гасангаджиев, согласно документу, ушел в отставку по собственной инициативе.

Другим распоряжением Собянин назначил на этот пост Александра Соловьева, работавшего заместителем руководителя департамента капитального ремонта столицы. Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра Москвы.

В системе городского хозяйства Москвы Гасангаджиев работает с 1999 г. и начинал с должности главного специалиста отдела департамента топливно-энергетического хозяйства города. До назначения в департамент ЖКХ Москвы в сентябре 2017 г. он работал гендиректором «Мосгаза» – крупнейшего газораспределительного предприятия Европы.

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Бизнес
Новости

Власти утвердили правила субсидий для туроператоров на развитие въездного туризма

Ведомости
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Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 апреля, следует из материалов портала правовой информации.

Базовый размер субсидии составит 1200 руб. за каждого иностранного туриста, прибывшего в Россию. Он может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться, говорится в доработанном тексте постановления. Максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, составит 5 млн руб.

На субсидии из федерального бюджета могут рассчитывать лишь компании, сведения о которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, который работает в сфере въездного туризма не менее двух лет и не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

На субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит в 2019–2021 гг. почти 3,1 млрд руб., на развитие въездного туризма из этой суммы планируется потратить 2,46 млрд руб., передает «Интерфакс».

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал данные о недоверии россиян к декларациям чиновников

Ведомости
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Недоверие россиян к декларациям чиновников о доходах может быть связано с тем, что они недостаточно информированы о системе проверок этих документов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что существует сложная система подразделений в разных организациях, которые вместе с фискальными службами занимаются проверкой деклараций чиновников. Она работает на постоянной основе.

«Эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки, технические и другие ошибки – сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что только 3% россиян верят в достоверность деклараций о доходах чиновников и парламентариев. 88% респондентов считают, что в них указана только часть их реальных доходов и имущества.

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Технологии
Новости

Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер

Ведомости
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Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого. Стоимость создания плеера оценивается в 3 млн руб.

По словам Полесицкого, слушатели смогут воспользоваться плеером бесплатно. Он предположительно улучшит сервис как для аудитории станций, так и для рекламодателей, отметил он. «Для развития проекта, конечно, желательно участие в нем максимального количества национальных вещателей», — подчеркнул собеседник агентства.

Плеер будет доступен для пользователей в браузере, мобильных приложениях и на ТВ. Разработкой концепции проекта занимается рабочая группа на базе Российской академии радио. В нее входят представители «ГПМ радио», «Европейской медиагруппы», Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио».

Собеседники «Ведомостей», принимающие участие в обсуждении проекта, говорили, что монетизация не главная цель создания плеера. Радиостанциям важно нарастить аудиторию в интернете: у большинства из них есть сайты и приложения, но доходы от продажи рекламы на этих площадках пока малы, уточняли они. Новый сервис также может помочь в борьбе с пиратством: он позволит перенаправить слушателей на легальные сервисы.

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Политика
Новости

РБК узнал подробности расследования авиакатастрофы в «Шереметьево»

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета и Росавиации выявили несколько ошибок экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета «Аэрофлота», которые косвенно повлияли на распространение пламени, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова следует, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое окно, рассказал изданию источник в СК. Это могло усилить тягу воздуха и скорость горения. К усилению горения также могло привести то, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

Сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку «Аэрофлота», сказали источники РБК. Она коснется компетенций летного и технического директоров компании. Ведомство интересует, проходил ли экипаж сгоревшего самолета подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам. Кроме того, проверяющие изучат режим труда и отдыха пилотов.

Самолет SSJ100, летевший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». В результате погиб 41 человек. Доминирующая версия в расследовании авиакатастрофы – это ошибки пилотов, писал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Авто
Новости

BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре

Ведомости
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Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с 3,44 евро до 0,85 евро. Выручка в январе – марте снизилась на 0,9% и составила 22,46 млрд евро.

В документе поясняется, что негативный эффект на прибыль оказало списание 1,4 млрд евро, которые были зарезервированы в связи с расследованием Еврокомиссии в отношении компании.

В начале апреля Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. BMW наличие сговора отрицала. Компаниям могут грозить штрафы в размере до 10% их глобального оборота.

Политика
Новости

Новак рассказал о задержаниях по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Ведомости
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Четыре человека были задержаны, а затем арестованы по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию), заявил министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что дело возбуждено по статьям УК 158 (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Следователи выявили группу компаний, поставляющих в трубопровод некачественную нефть, сообщил Новак, не уточнив, о каких компаниях идет речь. В расследовании участвуют Следственный комитет России (СКР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Соответствующие материалы переданы в прокуратуру. Новак подчеркнул, что ситуация с поставкой загрязненной нефти не повлияла на объемы добычи и экспорта российских нефтяных компаний. Полностью проблема будет решена во второй половине мая. В ближайшее время Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу.

В середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», позже Минск приостановил ее экспорт на Украину, в Польшу и страны Балтии. Польша, Германия, Украина и Словакия также остановили поставки нефти из России по «Дружбе». В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти произошло в результате преступной схемы.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб. Токарев отметил, что некачественная нефть попала в трубопровод из-за «мошеннической схемы». Путин пообещал, что, если корпоративное расследование не даст результатов, он привлечет к выяснению обстоятельств спецслужбы.

Политика
Новости

ЕС потребовал от Турции объяснений из-за отмены итогов выборов в Стамбуле

Ведомости
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Власти Турции должны объяснить причину отмены итогов выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за 15 лет одержал победу оппозиционный кандидат, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей. «Обеспечение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса необходимо для любой демократии и лежит в основе отношений Европейского союза с Турцией», – отмечается в материалах ведомства. По мнению ЕС, решение об отмене итогов выборов было принято в «политизированном контексте» и его обоснование должно быть незамедлительно представлено общественности.

В ЕС ожидают, что новые выборы мэра в Стамбуле пройдут с участием международных наблюдателей, а сама процедура будет прозрачной.

Вечером 6 мая стало известно, что Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле. На голосовании, которое состоялось 31 марта, в самом крупном турецком городе кандидат от Партии справедливости и развития президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана не смог набрать большинство голосов и потерпел поражение от оппозиционера Экрема Имамоглу, члена Народно-республиканской партии. Обе партии обвинили друг друга и турецкий избирком в неточностях и махинациях, из-за которых они якобы недосчитались голосов. Изначально Высшая избирательная комиссия Турции обещала пересчитать голоса в 39 районах города.

Новые выборы мэра Стамбула назначены на 23 июня.

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Политика
Новости

В больницах остаются 10 пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости
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После аварийной посадки SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» в больницах находятся 10 пострадавших, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Директор Центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили рассказал журналистам, что в состоянии некоторых пациентов появилась положительная динамика, двое были переведены из реанимации. Ревишвили отметил, что о выписке пострадавших речь пока не идет.

Самолет потерпел крушение вечером 5 мая. Он летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. По информации «Коммерсанта», доминирующая версия в расследовании авиакатастрофы SSJ100 – это ошибки пилотов.

Политика
Новости

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка. Ведомство вызвало Порошенко для подписания протокола по делам о преступлениях против участников Евромайдана (он был составлен в ноябре 2016 г., но Порошенко так и не подписал его) и дополнительных вопросов по этим делам.

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», – заявил Горбатюк. Он добавил, что допрос должен был стать для Порошенко вторым по этим делам. Дополнительные вопросы прокуроров касались событий 18–19 февраля и 1 декабря 2013–2014 гг., уточнил он.

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины отметил, что статус президента не позволяет применять к Порошенко привод. Однако при повторной неявке ведомство обратится в суд, чтобы добиться штрафа для украинского президента. «Если закончатся полномочия, будем обращаться в суд по применению привода», – заключил он.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов дать показания, когда у него не запланированы официальные мероприятия. «Мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», – заключил Луценко (цитата по «Интерфаксу»).

После прошедших весной выборов на Украине, в результате которых президентом был избран актер Владимир Зеленский, в адрес Порошенко посыпались обвинения в злоупотреблении властью. Судьи, отменившие национализацию Приватбанка, которая прошла в 2016 г., заявили о вмешательстве властей в их работу, в том числе со стороны действующего президента Украины. А лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – Киевской кондитерской фабрики Roshen.

Политика
Новости

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Ведомости
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Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».

По мнению 77% опрошенных, в декларациях чиновников и парламентариев представлена лишь малая часть их реальных доходов и имущества, 11% считают, что большая часть.

У трети россиян вызывают чувство удовлетворения аресты чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел о мошенничестве, у 14% – раздражение, у 9% – недоумение. 40% респондентов к этому равнодушны.

Опрос был проведен 18–23 апреля методом личного интервью. В нем приняли участие 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов.

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,65 млн руб. в 2018 г., премьер Дмитрий Медведев – 9,9 млн руб. Самым богатым членом правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев с доходом в 538,396 млн руб., парламентарием – сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, заработавший в прошлом году 2,346 млрд руб.

Богатейшие семьи кремлевских чиновников

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