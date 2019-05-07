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Руководство France Telecom начали судить за травлю сотрудников

Во Франции начался судебный процесс по делу France Telecom (c июля 2013 г. входит в состав крупнейшего телекоммуникационного оператора страны Orange), сообщает телерадиовещательная сеть France24. Этот процесс французские СМИ называют историческим. Его итоги могут изменить систему организации труда в стране и положить конец «институту морального давления предприятий на своих сотрудников», пишет газета Le Figaro. Дело France Telecom стало первым для французов масштабным разбирательством о харассменте, который привел к человеческим жертвам.

Перед Парижским уголовным судом предстали бывший руководитель France Telecom Дидье Ломбар, который управлял компанией в 2005-2010 гг., и шестеро топ-менеджеров телекоммуникационной компании. Их обвиняют в сознательной травле сотрудников, в результате которой 35 человек покончили с собой. Если руководство компании будет признано виновным, им грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 000 евро, а сам телекоммуникационный оператор может быть оштрафован на 75 000 евро, узнала France24.

В 2006 г. France Telecom столкнулась с финансовыми проблемами: выручка от продаж упала, а долги выросли, клиенты France Telecom массово переходили к конкурентам, пишет газета Le Monde. Это вынудило руководство объявить о реструктуризации компании и масштабном сокращении штата. В 2006-2009 гг. компания уволила 22 000 человек из 120 000 сотрудников, а еще 14 000 заставила изменить свои должности и переквалифицироваться. В компании перешли к жестким методам управления персоналом, харассмент приобрел системный характер, рассказал газете L'Express Жан-Поль Тейсоньер, адвокат одного из пострадавших от действий топ-менеджмента France Telecom.

Orange — крупнейший телекоммуникационный оператор во Франции. У компании 56 млн абонентов сотовой связи по всему миру, еще 11,8 млн абонентов пользуются связью оператора для выхода в интернет, а 40 млн пользователей — сервисом Orange Money, следует из материалов, представленных на сайте Orange. Штат компании превышает 150 000 человек. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 41,38 млн евро, чистая прибыль — около 2,16 млн евро, говорится в отчетности компании.