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VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску мониторинга усталости водителей

Компания VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску системы мониторинга усталости и внимания водителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Тестирование будет проводиться на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси» и Uber Russia.

«Яндекс.Такси» представило систему мониторинга усталости водителей в апреле. Инфракрасная камера устанавливается в салон автомобиля и анализирует уровень внимания человека за рулем при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов. Компания планирует ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге.

VisionLabs создает программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Сбербанку и венчурному фонду Sistema_VC АФК «Система» принадлежит по 25% компании. Основным продуктом VisionLabs является платформа, позволяющая в режиме реального времени анализировать большие объемы фото- и видеоданных и находить в них конкретных людей. Компания участвовала в тестовом внедрении систем распознавания лиц в московском метро.