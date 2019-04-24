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«Яндекс.Такси» инвестирует более 2 млрд рублей в технологии безопасности

«Яндекс.Такси» в течение года инвестирует более 2 млрд руб. в разработку и развитие технологий безопасности движения, заявил операционный директор компании Даниил Шулейко на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 г.» в Сколкове.

Шулейко также упомянул, что за последние два года «Яндекс.Такси» инвестировало более 1,2 млрд руб. в развитие и разработку технологий, повышающих безопасность поездок.

Речь идет об инвестициях в проекты, которые уже реализует «Яндекс.Такси»: оснащение автомобилей детскими креслами и разработка программ обучения водителей для работы в детском тарифе, тестирование предрейсовых медосмотров водителей с использованием технологий телемедицины, очные и заочные проверки состояния автомобилей, выполняющих заказы, программа страхования водителей и пассажиров.

Помимо этого в декабре 2018 г. «Яндекс.Такси» ввело удаленный мониторинг скорости, теперь водителям, допускающим превышение скоростного режима, рассылаются предупреждения, после которых следует блокировка – временная, а в случае необходимости – постоянная. По итогам первых месяцев 92% водителей, получивших предупреждения, отказались от дальнейших нарушений.

Шулейко представил новую разработку «Яндекса» – устройство, которое устанавливается в салон автомобиля и анализирует при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов уровень внимания водителя. Для этого устройство отслеживает 68 точек на лице, направление взгляда и другие параметры. В случае если водитель отвлекается от дороги или алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, подается специальный сигнал. Мониторинг состояния водителя проводится в реальном времени и не требует подключения устройства к интернету.

«Яндекс.Такси» планирует связать устройство с таксометром и ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны на дороге или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге. Основная задача этого проекта – значительно повысить безопасность такси и снизить уровень аварийности по вине невнимательности водителей. По словам Шулейко, автомобили уже выходят на линии в Москве с рабочим прототипом устройства, работающим в тестовом режиме. Массовое внедрение планируется в 2019 г.