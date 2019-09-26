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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

По словам топ-менеджера одного из операторов связи, в рамках пилотного проекта, который реализует ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, находится в ведении Роскомнадзора), до конца 2019 г. планируется покрыть системами фильтрации трафика весь Уральский федеральный округ. Поставлять и внедрять эти системы будет компания «Данные – центра обработки и автоматизации» (ДЦОА), отметил собеседник издания. Оборудование в свою очередь разработано компанией «РДП.РУ». Эту информацию подтвердил источник РБК, участвующий в пилоте.

ДЦОА, как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», была зарегистрирована в ноябре 2018 г. Ее основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. Гендиректор – Исмаил Рашид Рустам Оглы. ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего руководителя Nokia в России. Он не ответил на звонки и сообщения РБК. Директор по коммуникациям ДЦОА Дмитрий Захаров не предоставил РБК комментарий на момент публикации.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что с конца сентября в течение нескольких недель будет тестироваться оборудование для «суверенного рунета» на сетях операторов связи. На вопрос, затронет ли эксперимент всю Россию, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.