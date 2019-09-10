Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Ограничь себя сам

Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»

Они смогут придумать правила для его ключевых IT-систем

Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете». Минкомсвязи предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал человек, знающий о предложении от РСПП, представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию. По его словам, предложение Минкомсвязи поддерживает ФСБ.

Минкомсвязи не давало РСПП конкретных поручений, а лишь выразило мнение, что союз тесно общается с профильными компаниями и поэтому мог бы руководить разработкой, отметил представитель министерства. Оно также не указало потенциальных разработчиков и производителей оборудования, которых рекомендовало привлечь к разработке проекта правил, сказал представитель РСПП. Минкомсвязи не знает потенциальный круг производителей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), объясняет его представитель и рассчитывает, что РСПП лучше определит их.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике