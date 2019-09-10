Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
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Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете». Минкомсвязи предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал человек, знающий о предложении от РСПП, представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию. По его словам, предложение Минкомсвязи поддерживает ФСБ.
Минкомсвязи не давало РСПП конкретных поручений, а лишь выразило мнение, что союз тесно общается с профильными компаниями и поэтому мог бы руководить разработкой, отметил представитель министерства. Оно также не указало потенциальных разработчиков и производителей оборудования, которых рекомендовало привлечь к разработке проекта правил, сказал представитель РСПП. Минкомсвязи не знает потенциальный круг производителей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), объясняет его представитель и рассчитывает, что РСПП лучше определит их.
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