Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»

Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Ограничь себя сам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новый закон установит виртуальный границы России на случай внешних киберугроз Юрий Смитюк / ТАСС

Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете». Минкомсвязи предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал человек, знающий о предложении от РСПП, представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию. По его словам, предложение Минкомсвязи поддерживает ФСБ.

Минкомсвязи не давало РСПП конкретных поручений, а лишь выразило мнение, что союз тесно общается с профильными компаниями и поэтому мог бы руководить разработкой, отметил представитель министерства. Оно также не указало потенциальных разработчиков и производителей оборудования, которых рекомендовало привлечь к разработке проекта правил, сказал представитель РСПП. Минкомсвязи не знает потенциальный круг производителей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), объясняет его представитель и рассчитывает, что РСПП лучше определит их.