Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс». По его словам, оборудование устанавливается на сетях основных операторов связи.
«Мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать», – уточнил Жаров. На вопрос, затронет ли эксперимент всю Россию, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов. Глава Роскомнадзора добавил, что эксперимент продлится до середины октября.
В ноябре вступит в силу закон о «суверенном рунете», принятый весной. Согласно документу, Роскомнадзор сможет контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Хотя закон вступит в силу в ноябре, ведомство начало заранее готовить правила его применения.
Минкомсвязи в свою очередь определило перечень угроз, при которых рунет может перейти в режим централизованного управления. В частности, при угрозах целостности (когда невозможно установить соединение между пользователями), устойчивости (когда отказывает часть оборудования либо происходят природные или техногенные катастрофы) и безопасности (когда кто-то пытается взломать оборудование провайдеров или оказывает «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие» на сети связи).