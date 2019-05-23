МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.

Тестируется отечественное оборудование, продолжает Ушацкий, в нем не участвуют реальные абоненты, опыты в специальных зонах проходят на Урале. Кто произвел это оборудование, как проходит тестирование, каких целей и в какие сроки должны достичь испытатели – ничего этого Ушацкий не сказал, только сообщил, что оборудование обладает функциями DPI (системы глубокой фильтрации трафика, Deep Packet Inspection), фильтрации как по сетевым адресам, так и по контенту, но у него есть и другой функционал – чтобы оборудование соответствовало всем требованиям к нему, описанным в законе.

Рабочая группа Роскомнадзора тестировала разные DPI в лабораторных условиях, стало известно в марте. Тесты предполагали блокировку мессенджера Telegram, самым эффективным решением рабочая группа признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.

Тогда же в марте стало известно, что, выбрав победителя, сотрудники Роскомнадзора в марте стали предлагать операторам связи протестировать DPI от «РДП.ру», уверяя, что оборудование именно с этой системой фильтрации трафика Роскомнадзор будет расставлять на сетях операторов, когда вступит в силу закон «о суверенном интернете», рассказывал собеседник «Ведомостей», знавший это от сотрудников одного оператора связи. По его словам, свое решение Роскомнадзор аргументировал в том числе тем, что тесты показали 100%-ную эффективность решения «РДП.ру» для блокировки Telegram. «РДП.ру» выиграла конкурс Роскомнадзора, по которому должна поставлять DPI для будущего исполнения закона, говорил сотрудник другого оператора в марте.

«Тестирование – единственное, что делается для подготовки к исполнению закона с нашей стороны: мы участвуем в тестировании, пытаемся разобраться, как работает оборудование, какие там будут технические требования. Больше мы никак не готовимся. По окончании тестирования будет понятно, как это будет внедряться, мы ожидаем разъяснений от регулятора», – сообщил Ушацкий из МТС.

Представители «Вымпелкома» и Tele2 отказались от комментариев.

«Ведомости» ожидают комментарии от представителей Минкомсвязи и Роскомнадзора. Представители «Ростелекома» и «Мегафона» отказались от комментариев.