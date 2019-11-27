Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 27 ноября достигла 2682 руб., установив новый рекорд. Котировки компании к 18.06 мск выросли примерно на 1,5%. Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда акции «Яндекса» подорожали до 2679 руб.
Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов – центрального элемента новой конструкции корпоративного управления «Яндекса».
«Яндекс» 18 ноября сообщил о новой структуре управления компанией, которая предусматривает создание Фонда общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора компании.
Фонд общественных интересов будет учрежден Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда. В совет директоров фонда войдут представители пяти государственных вузов.