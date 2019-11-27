Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

«Яндекс» 18 ноября сообщил о новой структуре управления компанией, которая предусматривает создание Фонда общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора компании.