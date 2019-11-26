Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Фонд общественных интересов будет учрежден Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда. В совет директоров фонда войдут представители пяти государственных вузов: Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. Человек, близкий к акционерам «Яндекса», объяснял «Ведомостям», что они прямо обеспечат соблюдение интересов государства в фонде. Кандидаты в совет от вузов будут согласованы с администрацией президента, уточнял другой источник «Ведомостей». Еще три места в совете будут у топ-менеджеров самого «Яндекса» – Воложа, управляющего директора компании Тиграна Худавердяна и гендиректора ООО «Яндекс» Елены Буниной. Трех независимых директоров в совет представят также Российский союз промышленников и предпринимателей, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы в Москве.