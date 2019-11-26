Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Владимир Путин сообщил о встрече с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Он не уточнил подробностей встречи, сказав лишь, что она прошла «буквально два дня назад». Об этом президент рассказал во время телемоста со школьниками и учителями из разных регионов на форуме «Проектория».
Путин отметил, что у «Яндекса» есть масштабные проекты с иностранными партнерами, и конкурентное преимущество России в этих проектах – в математике, тогда как за рубежом больше развиты технологии и лучше налажено производство. «И специалисты в этом плане хорошие есть [за рубежом], но нет такой школы, как у нас, математической», – подчеркнул президент.
Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. На сайте Кремля информации об этой встрече нет. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
«Яндекс» 18 ноября сообщил о создании новой структуры управления компанией, которая предусматривает создание Фонда общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», отмечал, что эта схема была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства.
Гендиректор и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в тот же день сообщил, что обсуждал новую структуру управления с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. С кем конкретно компания вела обсуждение, он не раскрыл. «Мы уверены, что получили широкую поддержку от государства», – отметил Волож.
Песков в свою очередь заявил, что схема управления «Яндексом» не согласовывалась с администрацией президента. Такого согласования от Кремля и не требовалось, подчеркивал он. Позже представитель Кремля уточнил, что обсуждение все-таки было, но подчеркнул, что «обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело».
Фонд общественных интересов будет учрежден Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда. В совет директоров фонда войдут представители пяти государственных вузов: Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. Человек, близкий к акционерам «Яндекса», объяснял «Ведомостям», что они прямо обеспечат соблюдение интересов государства в фонде. Кандидаты в совет от вузов будут согласованы с администрацией президента, уточнял другой источник «Ведомостей». Еще три места в совете будут у топ-менеджеров самого «Яндекса» – Воложа, управляющего директора компании Тиграна Худавердяна и гендиректора ООО «Яндекс» Елены Буниной. Трех независимых директоров в совет представят также Российский союз промышленников и предпринимателей, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы в Москве.