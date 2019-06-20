Котировки «Яндекса» взлетели после похвалы Путина

Евгений Разумный / Ведомости

Котировки «Яндекса» резко выросли после разговора гендиректора компании Елены Буниной с президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии 20 июня. Около 14.00 мск Бунина начала рассказывать Путину о долгих регуляторных процедурах, которые замедляют развитие беспилотных автомобилей «Яндекса», и напомнила о текущих тестированиях беспилотников. «Все это должно быть хорошо подготовлено», – ответил президент (цитаты по стенограмме с сайта Кремля). Владимир Путин также отметил, что «Яндекс» успешно конкурирует с Google, но «все-таки это тоже не без поддержки государства». Президент упомянул, что гордится «Яндексом». И акции начали расти.

В 14.10 – после диалога Буниной и Путина – акции «Яндекса» торговались на Московской бирже по 2499 руб. за бумагу, а в 15.03 достигли исторического максимума – 2532 руб. за бумагу (на 1,3% больше цены открытия торгов), подсчитали «Ведомости». Оборот торгов на Московской бирже в 2 раза превышал средний за последний год, обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Одновременно с этим, около 15.00, котировки «Яндекса» на предварительных торгах американской биржи NASDAQ выросли до $40 за бумагу. Такова же была и пиковая цена после открытия торгов (в 17.45 по мск, на 1,3% превышает цену открытия) – это максимальное значение со 2 апреля 2018 г. Но затем котировки начали снижаться. К закрытию Московской биржи 20 июня акции «Яндекса» подешевели до 2492,8 руб. за штуку. На NASDAQ к моменту подготовки заметки (20.00 мск) бумаги торговались по $39,7.

Определенно, рынок отреагировал на позитивные слова президента в адрес компании, уверен управляющий директор «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик: такое случается часто. Но сейчас речь идет об эмоциональной реакции – ведь котировки вскоре откатились назад, указывает он. Рынок мог позитивно отреагировать на положительный комментарий президента о достижениях компании, солидарна старший аналитик BCS Global Markets Мария Суханова. Но рынки в целом сейчас чувствуют себя хорошо, отмечает Либин.

Директор аналитического департамента «Велес капитала» Иван Манаенко не исключает «трудностей перевода»: трейдеры могли неверно интерпретировать англоязычные новости о поддержке компании президентом – что уж говорить о торговых роботах, которые тоже способны реагировать на новости. Бумаги «Яндекса» высоковолатильны, а сейчас еще и находятся близко к историческому максимуму, что делает любые колебания еще более заметными, напоминает Манаенко.

Теперь в игру вступят фундаментальные факторы, которые на фоне интереса государства к технологиям тоже скорее позитивны для компании, заключает Линчик.

Представитель «Яндекса» не прокомментировал котировки компании.

«Сейчас уже в Америке 1400 машин беспилотных тестируются на дорогах. Мы ровно сегодня вывели первые пять. У нас очень длинные процедуры», – сказала Бунина Путину. Речь шла о том, что пять автомобилей прошли специальную сертификацию и приступили к тестированию в Москве, пояснил представитель «Яндекса». Однако первые новости о беспилотниках вышли еще утром, до прямой линии, и не оказывали существенного влияния на котировки компании до разговора Буниной с президентом, убедились «Ведомости».

Эксперимент с беспилотниками проходит в соответствии с постановлением правительства на всей территории Москвы, указал представитель «Яндекса»: выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования. Машины ездят в общем потоке, во время тестирования на водительском кресле находится инженер-испытатель, который может при необходимости взять управление на себя, дополняет представитель «Яндекса». Ответственность за машины несет «Яндекс», каждый автомобиль, участвующий в тестировании, застрахован на 10 млн руб., говорит он. Представитель «Яндекса» уточняет, что оснащение машины сенсорами и вычислительным центром занимает около двух дней, и прямо сейчас компания готова выпустить на дороги Москвы около 30 беспилотников. В течение года компания надеется начать тестировать на дорогах общего пользования минимум сотню автомобилей.