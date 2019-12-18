Старт «Союза СТ» с космодрома Куру перенесли из-за сбоя в программном обеспечении
Запуск пяти европейских спутников с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки из-за проблем в разгонном блоке «Фрегат» российской ракеты «Союз СТ». Об этом сообщила Arianespace, компания по запуску спутников.
По данным Arianespace, которая эксплуатирует российские ракеты «Союз» с 2011 года, пуск ракеты был остановлен автоматикой за 1 час 25 минут до назначенного времени.
«После аварии, из-за которой был отложен полет корабля "Союз" на космодроме во Французской Гвиане, ведутся работы по замене неисправного оборудования. Новое время запуска — среда, 18 декабря 2019 года ровно в 08:54:20 (UTC)», — отмечается в сообщении компании.
В сообщении Arianespace говорится, что «ракета-носитель находится в безопасном режиме со своими спутниковыми полезными нагрузками».
Ранее директор Европейского космического агентства по науке Гюнтрер Хасингер написал в твиттере, что задержка вызвана «ошибкой программного обеспечения в разгонном блоке "Фрегат" ракеты».