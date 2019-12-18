Старт «Союза СТ» с космодрома Куру перенесли из-за сбоя в программном обеспечении

«После аварии, из-за которой был отложен полет корабля "Союз" на космодроме во Французской Гвиане, ведутся работы по замене неисправного оборудования. Новое время запуска — среда, 18 декабря 2019 года ровно в 08:54:20 (UTC)», — отмечается в сообщении компании.