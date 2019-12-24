На космодром «Восточный» доставили три этажа башни для стартового комплекса ракет «Ангара»
Три этажа кабель-заправочной башни, предназначенной для обслуживания стартового комплекса космических ракет «Ангара», доставили на космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
В сообщении уточняется, что на космодром прибыли четвертый, пятый и шестой этажи башни. Всего их будет 17, в октябре были доставлены первый и третий этажи, поставка остальных планируется до конца 2021 года.
Прибывшее оборудование разместили на территории промышленной строительно- эксплуатационной базы космодрома. В сообщении ЦЭНКИ отмечается, что башня — самый крупный наземный объект для обслуживания космического ракетного комплекса «Ангара». Ее высота — 66 метров.
Всего за 2019 г. на космодром поставили 600 единиц оборудования, в том числе составные части для 17 систем, пять из них укомплектованы полностью.
Запуски ракет «Ангара» с космодрома Восточный планируются на август 2023 года. В год предполагается 10 пусков ракет. В состав стартового комплекса помимо кабель-заправочной башни входят пусковой ствол, командный пункт, транспортно-установочный агрегат и другие технологические объекты обслуживания.
Космический ракетный комплекс «Ангара» предназначен для запусков ракет-носителей различных классов. Последний пуск произошел в 2014 году.
Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г., Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016 г., всего на космодроме было четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году.
Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к ноябрю 2019 г., по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.