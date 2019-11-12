Земная проблема космодрома «Восточный»

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Андрей Гордеев / Ведомости

В ходе строительства первой очереди космодрома «Восточный» возбуждено несколько десятков уголовных дел, состоялись решения судов, по результатам которых провинившиеся сели в тюрьму, но, как признал президент Владимир Путин, «порядка там так и не удалось навести как следует». «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов!» – заявил он на совещании с членами правительства. И хотя речь там шла не о делах космических, именно «Восточный» президент решил привести в качестве примера, где надо бы обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования за счет бюджета. На первый этап стройки космодрома был выделен 91 млрд руб., из которых, по данным следователей, освоили 66 млрд, а похитили 11 млрд руб. То есть, по версии правоохранительных органов, тогда на стройке воровали каждый десятый рубль.

Злость президента понятна: решение о начале строительства первого российского космодрома принималось им в далеком 2007 году, однако спустя 12 лет задача по созданию полноценного «окна в космос» сталкивается с гигантскими трудностями, главная из которых упирается в нецелевое расходование средств. Вина за это во многом была возложена на подведомственный Минобороны России Спецстрой, определенный в 2009 г. постановлением правительства единственным исполнителем работ на космодроме. Не обладая необходимым количеством техники и людей для своевременного выполнения поставленной задачи, агентство было вынуждено привлекать огромное число субподрядчиков (свыше 100 компаний), которые зачастую выводили деньги и не выполняли каких-либо работ. Первый пуск «Союза», пусть и с задержкой в несколько месяцев, в 2016 г. все же состоялся: несмотря на слова Путина о том, что штурмовщина не нужна, работа на финальном этапе форсировалась максимально. И даже первый замдиректора агентства Александр Мордовец, ныне обвиненный в получении взятки на стройке «Восточного», собственноручно занимался бетонными работами.