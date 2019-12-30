Rambler Group не смогла запретить «Яндексу» использовать слово «афиша»
Ранее, 20 декабря, Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить претензии Rambler Group к МТС в связи с использованием товарного знака «МТС.Афиша». Аналогичные претензии холдинг предъявлял к «Яндексу».
На сайте «Яндекса» и МТС есть разделы с расписанием развлекательных мероприятий – концертов, фильмов, спектаклей. Как и Rambler Group, «Яндекс» и МТС продают на своих «Афишах» билеты на эти мероприятия.
«Яндекс» 30 декабря подал иск в суд по интеллектуальным правам против ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»). Именно это юрлицо оспаривало использование слова «афиша» в названиях сервисов «Яндекса» и МТС. Размер иска и суть претензий не раскрываются. В «Яндексе» и Rambler Group отказались от комментариев по поводу иска.