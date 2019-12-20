Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Товарный знак «Афиша», по данным Роспатента, принадлежит ООО «Компания Афиша». Это учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.
Также в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша», в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году – в марте и июне соответственно. Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
«Афиша» от Rambler – один из старейших игроков на рынке онлайн-продажи билетов, теперь это часть сервиса «Рамблер.Касса». «Яндекс» начал продавать билеты в кино в 2015 г. – сначала только как агрегатор других билетных сервисов. Потом у компании добавились продажи концертов и спектаклей, и к 2018 г. сервис частично перешел на прямую работу с кинотеатрами и театрами.
В том же 2018 г. на этот рынок вышел МТС, который приобрел двух крупных билетных операторов – Ticketland.ru и «Пономиналу». С тех пор конкуренция на этом рынке еще более обострилась.
«Рамблер.Касса» оценивает рынок продажи онлайн-билетов в России в 16–18 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ».
Ситуация спорная и интересная, с одной стороны, есть закрытый журнал «Афиша» и одноименный портал, так что часть потребителей могут ассоциировать это название с этими конкретными продуктами, рассуждает юрист по интеллектуальным правам Константин Бочкарев. С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.