Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Ситуация спорная и интересная, с одной стороны, есть закрытый журнал «Афиша» и одноименный портал, так что часть потребителей могут ассоциировать это название с этими конкретными продуктами, рассуждает юрист по интеллектуальным правам Константин Бочкарев. С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.