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Rambler не смог добиться запрета на использование слова «афиша» конкурентами

Ведомости

Представитель МТС сообщил «Ведомостям», что палата по патентным спорам отказала Rambler в претензиях к торговому знаку «МТС.Афиша». Об этом говорит и сотрудник другой медийной компании, знакомый с деталями процесса. «Ведомости» обратились за комментарием в Rambler Group.

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Сегодня претензию интернет-холдинга рассмотрит палата по патентным спорам
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Ранее стало известно, что ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) заявила в палату претензии на использование товарного знака «МТС Афиша». Товарный знак «Афиша», по данным Роспатента, принадлежит ООО «Компания Афиша». Это учредитель одноименного СМИ. Изначально это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.

Кроме того, представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», от других комментариев отказался. Кроме того, в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша», в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году – в марте и июне соответственно.

На сайте «Яндекса» и МТС есть разделы с расписанием развлекательных мероприятий – концертов, фильмов, спектаклей и так далее. Как и Rambler Group, «Яндекс» и МТС продают на своих «Афишах» билеты на эти мероприятия.

Споры об авторских правах в последние недели были у Rambler со многими компаниями. В частности, Rambler Group 18 декабря отозвала иск на 180 млрд руб. к крупнейшему в мире стриминговому сервису Twitch (принадлежит Amazon). Спорила Rambler Group с Twitch из-за пиратских трансляций матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ). Но самым громким был спор с создателями компании Nginx Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым (владеет одноименным веб-сервером с открытым кодом). У них прошли обыски, сообщалось об уголовном деле. 16 декабря совет директоров Rambler Group поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело.

Ранее по теме: Rambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей
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