Rambler не смог добиться запрета на использование слова «афиша» конкурентами
Ранее стало известно, что ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) заявила в палату претензии на использование товарного знака «МТС Афиша». Товарный знак «Афиша», по данным Роспатента, принадлежит ООО «Компания Афиша». Это учредитель одноименного СМИ. Изначально это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.
Кроме того, представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», от других комментариев отказался. Кроме того, в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша», в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году – в марте и июне соответственно.
Споры об авторских правах в последние недели были у Rambler со многими компаниями. В частности, Rambler Group 18 декабря отозвала иск на 180 млрд руб. к крупнейшему в мире стриминговому сервису Twitch (принадлежит Amazon). Спорила Rambler Group с Twitch из-за пиратских трансляций матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ). Но самым громким был спор с создателями компании Nginx Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым (владеет одноименным веб-сервером с открытым кодом). У них прошли обыски, сообщалось об уголовном деле. 16 декабря совет директоров Rambler Group поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело.