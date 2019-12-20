Rambler не смог добиться запрета на использование слова «афиша» конкурентами

Кроме того, представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», от других комментариев отказался. Кроме того, в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша», в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году – в марте и июне соответственно.