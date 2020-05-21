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Борисов рассказал о поставках по графику 76 самолетов Су-57 в три авиаполка

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Три авиационных полка получат 76 истребителей пятого поколения Су-57, поставка их в Воздушно-космические силы (ВКС) идет по графику. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РИА «Новости» .

По словам зампреда правительства, истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования. «Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — сказал он.

Су-57 — перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, производится на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. Это истребитель пятого поколения, способный летать на сверхзвуковой скорости и быть невидимым при выполнении боевых полетов.

Контракт на поставку ВКС 76 самолетов подписали на форуме «Армия-2019». В ходе госиспытаний серийных образцов проверяется работа всех его систем и двигателей второго этапа. Ранее Су-57, по заявлениям Минобороны, успешно прошел испытания в Сирии. 24 декабря 2019 г. первый серийный истребитель производства Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот катапультировался. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь тогда сообщил, что результаты изучения причин аварии будут использоваться для улучшения самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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