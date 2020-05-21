Борисов рассказал о поставках по графику 76 самолетов Су-57 в три авиаполка
Три авиационных полка получат 76 истребителей пятого поколения Су-57, поставка их в Воздушно-космические силы (ВКС) идет по графику. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РИА «Новости» .
По словам зампреда правительства, истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования. «Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — сказал он.
Су-57 — перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, производится на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. Это истребитель пятого поколения, способный летать на сверхзвуковой скорости и быть невидимым при выполнении боевых полетов.
Контракт на поставку ВКС 76 самолетов подписали на форуме «Армия-2019». В ходе госиспытаний серийных образцов проверяется работа всех его систем и двигателей второго этапа. Ранее Су-57, по заявлениям Минобороны, успешно прошел испытания в Сирии. 24 декабря 2019 г. первый серийный истребитель производства Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот катапультировался. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь тогда сообщил, что результаты изучения причин аварии будут использоваться для улучшения самолета.