Борисов рассказал о поставках по графику 76 самолетов Су-57 в три авиаполка

Контракт на поставку ВКС 76 самолетов подписали на форуме «Армия-2019». В ходе госиспытаний серийных образцов проверяется работа всех его систем и двигателей второго этапа. Ранее Су-57, по заявлениям Минобороны, успешно прошел испытания в Сирии. 24 декабря 2019 г. первый серийный истребитель производства Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот катапультировался. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь тогда сообщил, что результаты изучения причин аварии будут использоваться для улучшения самолета.