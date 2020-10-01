«Альфа-банк» восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Пользователи «Альфа-банка» столкнулись со сбоем в работе приложения сегодня после 9.00 мск, следует из данных на портале Downdetector. Жалобы поступали до 14.10 мск. Половила клиентов сообщила о невозможности войти в систему, 26% не могли совершить платеж, 23% заявили о сбое в работе всех сервисов. Наибольшие трудности испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.