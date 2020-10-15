США планируют оснастить сухопутные войска гиперзвуковым оружием к 2023 году
Минобороны США планирует оснастить сухопутные войска гиперзвуковым оружием к 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Марка Эспера.
«В марте Сухопутные войска и ВМС США перешли важный рубеж, когда совместно провели испытание гиперзвукового планирующего блока. Мы намерены интегрировать эту технологию в батарею Сухопутных войск к 2023 году», — сказал глава Пентагона на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации Сухопутных войск США.
По его словам, гиперзвуковое оружие является главным приоритетом в создании перспективных вооружений и военной техники.
«Мы увеличиваем в течение следующих пяти лет свои капиталовложения в гиперзвуковые [системы], чтобы можно было ускорить испытания, а также как можно скорее передать эти средства боевым частям», — подчеркнул Эспер.
Кроме того, как отметил глава Пентагона, четыре батальона американских сил в Европе в 2023 году получат маневренную платформу меньшей дальности для защиты от беспилотных летательных систем.