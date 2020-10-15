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США планируют оснастить сухопутные войска гиперзвуковым оружием к 2023 году

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Минобороны США планирует оснастить сухопутные войска гиперзвуковым оружием к 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Марка Эспера.

«В марте Сухопутные войска и ВМС США перешли важный рубеж, когда совместно провели испытание гиперзвукового планирующего блока. Мы намерены интегрировать эту технологию в батарею Сухопутных войск к 2023 году», — сказал глава Пентагона на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации Сухопутных войск США.

По его словам, гиперзвуковое оружие является главным приоритетом в создании перспективных вооружений и военной техники.

«Мы увеличиваем в течение следующих пяти лет свои капиталовложения в гиперзвуковые [системы], чтобы можно было ускорить испытания, а также как можно скорее передать эти средства боевым частям», — подчеркнул Эспер.

Кроме того, как отметил глава Пентагона, четыре батальона американских сил в Европе в 2023 году получат маневренную платформу меньшей дальности для защиты от беспилотных летательных систем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных