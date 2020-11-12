Чернышенко назвал срок запуска производства оборудования для 5G в России
Массовое производство российского оборудования для сетей 5G может начаться не позднее 2023 г., рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.
«Мы ожидаем, что начало массового производства полностью отечественного оборудования 5G, включая аппаратную часть и программное обеспечение, начнется не позднее 2023 года», — заявил чиновник.
По словам Чернышенко, сегодня две компании в стране уже показали прототипы базовых станций 5G — «Ростех» и «Сколтех». Образцы были представлены в сентябре этого года.
Ранее, в октябре, на конференции «Ведомостей» «Телеком-2020» замминистра связи Олег Иванов сообщил, что государство рассматривает вопрос субсидирования разработки отечественного оборудования для сетей 5G. Отмечалось, что на эти цели до 2024 г. планируется потратить 21,4 млрд руб.