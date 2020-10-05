Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G

Базовую станцию можно сделать и за меньшие деньги, особенно если это OpenRAN-решение с открытым интерфейсом, говорит управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. Но государство собирается локализовать не только производство базовых станций, а вообще всю инфраструктуру 5G, включая ядро сети, продолжает он. История развития рынка свидетельствует о том, что каждый из глобальных производителей оборудования для сотовой связи тратил в год примерно $2 млрд на прикладные разработки и уходил с рынка, как только переставал окупать такие масштабные вложения прибылью от продаж, знает Алексеев. Это Nortel, Siemens, Alcatel, Lucent, приводит он примеры. Даже если в России все будет в несколько раз эффективнее по затратам, чем в Швеции или Китае, что вызывает сомнения, этих денег все равно не хватит на строительство полноценной сети, заключает эксперт.