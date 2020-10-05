Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5GНа эти цели планируется потратить 21,4 млрд рублей до 2024 года
Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г. Субсидии на разработку оборудования для 5G будут заложены в бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», который входит в нацпрограмму «Цифровая экономика». Этот вопрос обсуждался на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию в конце сентября, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к аппарату правительства, и человек, близкий к крупной телекомкомпании. Деньги будут направлены непосредственно госкорпорации «Ростех», которая отвечает за создание отечественного оборудования для сети пятого поколения, пояснил человек, знакомый с решением правкомиссии.
В минувшую пятницу на конференции «Ведомостей» «Телеком-2020» замминистра связи Олег Иванов сообщил, что государство рассматривает вопрос субсидирования разработки отечественного оборудования для сетей 5G. «Есть соглашение между правительством, «Ростехом» и «Ростелекомом» по продвижению этой темы. В «Цифровой экономике» есть строка, по которой будет субсидироваться развитие отечественного оборудования. Мы уверены в том, что сети 5G будут строиться преимущественно на отечественном оборудовании», – заявил он.
С учетом внебюджетных источников финансирования бюджет всех мероприятий в рамках дорожной карты по развитию 5G (еще не утверждена) составляет 42,9 млрд руб., подтвердил представитель «Ростеха». На эти деньги планируется не только разработать отечественное оборудование, но также обеспечить его продвижение на зарубежном рынке и утвердить в международном консорциуме связи 3GPP отечественные алгоритмы криптографического шифрования информации, пояснили в компании.
В сентябре этого года компания «Криптонит» (входит в периметр «Ростеха») уже представила первый опытный образец отечественной базовой станции, но промышленное производство станций компания сможет запустить лишь через три года. При этом часть электронно-компонентной базы представленной станции сейчас иностранная, говорит человек, близкий к компании. В дальнейшем отечественным оборудование для 5G планируется считать уже в том случае, если локализация производства составит от 40%, знает источник в аппарате правительства.
Такой уровень локализации вполне реалистичен, рассуждает человек, близкий к одному из крупнейших мировых вендоров телекоммуникационного оборудования. Однако не понятно, как эти проценты будут считаться: главное в базовой станции – чипсеты и радиоэлементы, но их заменить сложнее всего, говорит он. В России производятся чипсеты, но они общего назначения, а специализированные чипсеты для базовых станций делает не так много компаний в мире, и все они иностранные.
Вопрос о локализации производства оборудования для 5G поднимался еще в 2019 г. на ПМЭФе, но спустя полтора года мало что изменилось, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Ростех» даже при таких субсидиях не справится полноценно с задачей импортозамещения в этой области, считает он.
Базовую станцию можно сделать и за меньшие деньги, особенно если это OpenRAN-решение с открытым интерфейсом, говорит управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. Но государство собирается локализовать не только производство базовых станций, а вообще всю инфраструктуру 5G, включая ядро сети, продолжает он. История развития рынка свидетельствует о том, что каждый из глобальных производителей оборудования для сотовой связи тратил в год примерно $2 млрд на прикладные разработки и уходил с рынка, как только переставал окупать такие масштабные вложения прибылью от продаж, знает Алексеев. Это Nortel, Siemens, Alcatel, Lucent, приводит он примеры. Даже если в России все будет в несколько раз эффективнее по затратам, чем в Швеции или Китае, что вызывает сомнения, этих денег все равно не хватит на строительство полноценной сети, заключает эксперт.
В любом случае обидно, что сети пятого поколения запустятся в России не менее чем через пять лет, продолжает Кусков. Государство играет в опасную игру: операторы вынуждены ждать отечественного оборудования, которое появится не раньше 2023 г., если же им разрешить строить сейчас, то операторы построят сети на импортном и не станут менять его на отечественное через три года, второй раз покупать оборудование никто не станет, говорит он. Но, учитывая, что частоты еще не выделены, 5G в России появится тогда, когда в некоторых странах уже появятся тестовые зоны 6G, опасается Кусков.