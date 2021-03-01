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В cеть утекла база данных 21 млн пользователей VPN-приложений

Ведомости

База данных 21 млн пользователей бесплатных популярных VPN-приложений утекла в cеть, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности издания CyberNews. В интернет попали данные пользователей GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. 

По данным «Коммерсанта», база содержит адреса электронной почты, логины и пароли пользователей, в том числе россиян, данные о странах и оплате премиум-аккаунтов. В одном из образцов из архива на продажу есть информация об устройствах пользователей приложений, в том числе серийные номера, типы и бренды телефонов. Данные пользователей SuperVPN попадали в интернет в ходе масштабной утечки в прошлом году. Издание отметило, что SuperVPN скачивали из Google Play 100 млн пользователей, GeckoVPN — 10 млн, ChatVPN — 50 тыс. 

Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков пояснил, что основная аудитория VPN-приложений — жители стран, где блокируются интернет-ресурсы. В первую очередь это жители России, КНР и ряда стран Ближнего Востока. 

Ранее по теме: Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных