В cеть утекла база данных 21 млн пользователей VPN-приложений

По данным «Коммерсанта», база содержит адреса электронной почты, логины и пароли пользователей, в том числе россиян, данные о странах и оплате премиум-аккаунтов. В одном из образцов из архива на продажу есть информация об устройствах пользователей приложений, в том числе серийные номера, типы и бренды телефонов. Данные пользователей SuperVPN попадали в интернет в ходе масштабной утечки в прошлом году. Издание отметило, что SuperVPN скачивали из Google Play 100 млн пользователей, GeckoVPN — 10 млн, ChatVPN — 50 тыс.