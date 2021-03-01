В cеть утекла база данных 21 млн пользователей VPN-приложений
База данных 21 млн пользователей бесплатных популярных VPN-приложений утекла в cеть, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности издания CyberNews. В интернет попали данные пользователей GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.
По данным «Коммерсанта», база содержит адреса электронной почты, логины и пароли пользователей, в том числе россиян, данные о странах и оплате премиум-аккаунтов. В одном из образцов из архива на продажу есть информация об устройствах пользователей приложений, в том числе серийные номера, типы и бренды телефонов. Данные пользователей SuperVPN попадали в интернет в ходе масштабной утечки в прошлом году. Издание отметило, что SuperVPN скачивали из Google Play 100 млн пользователей, GeckoVPN — 10 млн, ChatVPN — 50 тыс.
Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков пояснил, что основная аудитория VPN-приложений — жители стран, где блокируются интернет-ресурсы. В первую очередь это жители России, КНР и ряда стран Ближнего Востока.