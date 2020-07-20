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Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

Ведомости

Исследователи vpnMentor обнаружили в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. В базе есть данные электронных адресов, незашифрованных паролей, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

В сеть попала информация о пользователях приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Их общий объем – 1,2 ТБ. У многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг выше 4,5, отмечает vpnMentor.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что среди попавших в сеть данных могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, так как в стране много заблокированных сайтов. Собеседники газеты утверждают, что эти данные можно использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных