Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть
Исследователи vpnMentor обнаружили в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. В базе есть данные электронных адресов, незашифрованных паролей, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.
В сеть попала информация о пользователях приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Их общий объем – 1,2 ТБ. У многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг выше 4,5, отмечает vpnMentor.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что среди попавших в сеть данных могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, так как в стране много заблокированных сайтов. Собеседники газеты утверждают, что эти данные можно использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов.