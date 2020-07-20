Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что среди попавших в сеть данных могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, так как в стране много заблокированных сайтов. Собеседники газеты утверждают, что эти данные можно использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов.