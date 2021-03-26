Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве
Важно разработать и согласовать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридический, обязательный характер», – сказал Путин, отметив, что Россия при этом выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств.
Президент подчеркнул, что подходы России к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности неизменны: необходимо заключить универсальные международные правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве.
Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для «жесткого информационного противоборства», нечестной конкуренции и кибератак. «Все это качественно меняет ситуацию на международной арене», объяснил Путин.