Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве

«Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридический, обязательный характер», – сказал Путин, отметив, что Россия при этом выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств.