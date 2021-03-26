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Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве

Ведомости

Важно разработать и согласовать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридический, обязательный характер», – сказал Путин, отметив, что Россия при этом выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств.

Президент подчеркнул, что подходы России к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности неизменны: необходимо заключить универсальные международные правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве.

Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для «жесткого информационного противоборства», нечестной конкуренции и кибератак. «Все это качественно меняет ситуацию на международной арене», объяснил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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