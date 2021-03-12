Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

«Оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, он сказал: «У нас ничего не сбивалось. У меня все работало».