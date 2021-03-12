Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля
Количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, он сказал: «У нас ничего не сбивалось. У меня все работало».
Ранее газета The New York Times со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников сообщила, что США планируют подготовить серию кибератак против России в ответ на масштабную хакерскую атаку на американские ведомства, за которой, как считает Вашингтон, может стоять Москва. Песков назвал эти данные тревожными.
10 марта к 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передавало агентство «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.