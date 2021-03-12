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Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

Ведомости

Количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, он сказал: «У нас ничего не сбивалось. У меня все работало».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников сообщила, что США планируют подготовить серию кибератак против России в ответ на масштабную хакерскую атаку на американские ведомства, за которой, как считает Вашингтон, может стоять Москва. Песков назвал эти данные тревожными.

10 марта к 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передавало агентство «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.

Ранее по теме: «Ростелеком» сообщил о восстановлении работоспособности сети после сбоя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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