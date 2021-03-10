«Ростелеком» сообщил о восстановлении работоспособности сети после сбоя

В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщили, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter, а вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».