«Ростелеком» сообщил о восстановлении работоспособности сети после сбоя
Работоспособность сети «Ростелекома» восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой» на пресс-службу компании.
10 марта к 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передавало агентство «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.
«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщили, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter, а вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».
Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается ведомством в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.