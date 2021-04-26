«Коммерсантъ» узнал о планах властей уточнить требования по предустановке ПО
Производители смартфонов и планшетов должны будут сделать все предустановленные приложения удаляемыми, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в постановление правительства. Документ был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов 19 апреля и удален с сайта 23 апреля.
Согласно документу, производители гаджетов смогут брать плату с разработчиков российского софта за установку их приложений на «более благоприятных условиях», чем приложения производителя или владельца операционной системы.
В Минцифры изданию сообщили, что проект направлен на согласование в ФАС, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. В министерстве пояснили, что в документе предлагается улучшать положение сервисов на экране гаджета, а не о возможности делать их неудаляемыми. Требование о возможности удалять приложения относится ко всем установленным сервисам, в том числе российским, отметили в Минцифры. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.
С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений — браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.
Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала», газеты «Ведомости» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.