«Коммерсантъ» узнал о планах властей уточнить требования по предустановке ПО

В Минцифры изданию сообщили, что проект направлен на согласование в ФАС, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. В министерстве пояснили, что в документе предлагается улучшать положение сервисов на экране гаджета, а не о возможности делать их неудаляемыми. Требование о возможности удалять приложения относится ко всем установленным сервисам, в том числе российским, отметили в Минцифры. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.