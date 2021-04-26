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«Коммерсантъ» узнал о планах властей уточнить требования по предустановке ПО

Ведомости

Производители смартфонов и планшетов должны будут сделать все предустановленные приложения удаляемыми, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в постановление правительства. Документ был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов 19 апреля и удален с сайта 23 апреля.

Согласно документу, производители гаджетов смогут брать плату с разработчиков российского софта за установку их приложений на «более благоприятных условиях», чем приложения производителя или владельца операционной системы.

В Минцифры изданию сообщили, что проект направлен на согласование в ФАС, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. В министерстве пояснили, что в документе предлагается улучшать положение сервисов на экране гаджета, а не о возможности делать их неудаляемыми. Требование о возможности удалять приложения относится ко всем установленным сервисам, в том числе российским, отметили в Минцифры. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.

С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений — браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.

Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала», газеты «Ведомости» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.

Ранее по теме: Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных