Планирующий полет к Луне японский миллиардер Маэдзава полетит к МКС на ракете «Союз»
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, запланировавший полет на корабле SpaceX вокруг Луны в 2023 г., в декабре 2021 года отправится к Международной космической станции (МКС) на российском корабле «Союз». Об этом сообщает оператор космического туризма Space Adventures.
«Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют отправиться на российском "Союз МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении. В Space Adventures пояснили, что Маэдзава начал подготовку к миссии на МКС, успешно пройдя необходимые медицинские осмотры. Основные тренировки в Звездном городке начнутся в июне и продлятся три месяца. Продолжительность полета миллиардера на орбиту, включая пребывание на МКС, составит 12 дней.
«Мне так любопытно, какова жизнь в космосе, что я планирую узнать это самостоятельно и поделиться с миром на моем канале Youtube» , — приводит Маэдзава пресс-служба Space Adventures.
SpaceX представила Маэдзава как первого туриста для полета вокруг Луны в сентябре 2018 г. Основатель и гендиректор космической компании Илон Маск рассказал, что космический корабль с японским миллиардером на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Предполагается, что полет может состояться в 2023 г. Он должен продлиться около недели.Таким образом 42-летний Маэдзава станет первым космическим туристом SpaceX, а также первым туристом, который облетит Луну.
Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля представителей сферы искусства. Кроме того, он объявил конкурс для девушки, которая должна была стать его невестой и попутчицей в путешествии к Луне, но так и не смог выбрать ее из 30 тыс. претенденток.