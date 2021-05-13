Планирующий полет к Луне японский миллиардер Маэдзава полетит к МКС на ракете «Союз»

SpaceX представила Маэдзава как первого туриста для полета вокруг Луны в сентябре 2018 г. Основатель и гендиректор космической компании Илон Маск рассказал, что космический корабль с японским миллиардером на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Предполагается, что полет может состояться в 2023 г. Он должен продлиться около недели.Таким образом 42-летний Маэдзава станет первым космическим туристом SpaceX, а также первым туристом, который облетит Луну.