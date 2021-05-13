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Планирующий полет к Луне японский миллиардер Маэдзава полетит к МКС на ракете «Союз»

Ведомости

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, запланировавший полет на корабле SpaceX вокруг Луны в 2023 г., в декабре 2021 года отправится к Международной космической станции (МКС) на российском корабле «Союз». Об этом сообщает оператор космического туризма Space Adventures.

«Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют отправиться на российском "Союз МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении. В Space Adventures пояснили, что Маэдзава начал подготовку к миссии на МКС, успешно пройдя необходимые медицинские осмотры. Основные тренировки в Звездном городке начнутся в июне и продлятся три месяца. Продолжительность полета миллиардера на орбиту, включая пребывание на МКС, составит 12 дней.

«Мне так любопытно, какова жизнь в космосе, что я планирую узнать это самостоятельно и поделиться с миром на моем канале Youtube» , — приводит Маэдзава пресс-служба Space Adventures.

SpaceX представила Маэдзава как первого туриста для полета вокруг Луны в сентябре 2018 г. Основатель и гендиректор космической компании Илон Маск рассказал, что космический корабль с японским миллиардером на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Предполагается, что полет может состояться в 2023 г. Он должен продлиться около недели.Таким образом 42-летний Маэдзава станет первым космическим туристом SpaceX, а также первым туристом, который облетит Луну.

Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля представителей сферы искусства. Кроме того, он объявил конкурс для девушки, которая должна была стать его невестой и попутчицей в путешествии к Луне, но так и не смог выбрать ее из 30 тыс. претенденток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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