Экс-гендиректор «Магнита» возглавит «Мегафон»

Помбухчан пришел в компанию в начале 2021 г., до этого он работал в ритейле. С 2008 по 2018 гг. был финансовым директором «Магнита» и в 2018 г. несколько месяцев являлся его гендиректором, а после ухода основателя ритейлера Сергея Галицкого покинул этот пост. В 2018-2019 гг. также входил в состав совета директоров «Азбуки вкуса».