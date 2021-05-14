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Экс-гендиректор «Магнита» возглавит «Мегафон»

Ведомости

«Мегафон» объявил о назначении нового гендиректора. С 1 июля 2021 г. им станет исполнительный директор оператора и бывший гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. Об этом говорится в сообщении компании. 

Действующий гендиректор компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и «сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «МегаФона»».  

«Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров «Мегафона» для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года», - отмечается в сообщении. 

Помбухчан пришел в компанию в начале 2021 г., до этого он работал в ритейле. С 2008 по 2018 гг. был финансовым директором «Магнита» и в 2018 г. несколько месяцев являлся его гендиректором, а после ухода основателя ритейлера Сергея Галицкого покинул этот пост. В 2018-2019 гг. также входил в состав совета директоров «Азбуки вкуса». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных