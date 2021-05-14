Экс-гендиректор «Магнита» возглавит «Мегафон»
«Мегафон» объявил о назначении нового гендиректора. С 1 июля 2021 г. им станет исполнительный директор оператора и бывший гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. Об этом говорится в сообщении компании.
Действующий гендиректор компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и «сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «МегаФона»».
«Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров «Мегафона» для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года», - отмечается в сообщении.
Помбухчан пришел в компанию в начале 2021 г., до этого он работал в ритейле. С 2008 по 2018 гг. был финансовым директором «Магнита» и в 2018 г. несколько месяцев являлся его гендиректором, а после ухода основателя ритейлера Сергея Галицкого покинул этот пост. В 2018-2019 гг. также входил в состав совета директоров «Азбуки вкуса».