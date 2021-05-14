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WSJ узнала о роспуске обвиняемой в кибератаке на трубопровод США группе хакеров

Ведомости

Хакерская группировка Darkside, которую власти США обвиняют в недавней кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Darkside сообщила своим коллегам, что потеряла доступ к инфраструктуре, которую использует для работы, и будет закрыта по причине давления со стороны правоохранительных органов и США. 

Как пишет издание, такие группы как Darkside нередко распускаются, но позже появляются под другим именем. 

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.

В Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. По информации Bloomberg, Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что нет свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети Colonial Pipeline, хотя злоумышленники могут находиться в России. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить группа хакеров из России под названием Darkside, сообщал CNN.

Ранее по теме: Касперская не исключила причастность ЦРУ к кибератаке на Colonial Pipeline

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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