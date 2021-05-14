WSJ узнала о роспуске обвиняемой в кибератаке на трубопровод США группе хакеров

В Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. По информации Bloomberg, Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам.