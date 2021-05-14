WSJ узнала о роспуске обвиняемой в кибератаке на трубопровод США группе хакеров
Хакерская группировка Darkside, которую власти США обвиняют в недавней кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Darkside сообщила своим коллегам, что потеряла доступ к инфраструктуре, которую использует для работы, и будет закрыта по причине давления со стороны правоохранительных органов и США.
Как пишет издание, такие группы как Darkside нередко распускаются, но позже появляются под другим именем.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.
В Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. По информации Bloomberg, Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам.
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что нет свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети Colonial Pipeline, хотя злоумышленники могут находиться в России. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить группа хакеров из России под названием Darkside, сообщал CNN.