Касперская не исключила причастность ЦРУ к кибератаке на Colonial Pipeline
Нельзя говорить с уверенностью, что кибератака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, была совершена из России, не исключено, что в ней участвовали хакеры из ЦРУ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Info Watch Наталью Касперскую.
Она рассказала, что, согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в ЦРУ есть подразделение UMBRAGE, которое способно мимикрировать под различные хакерские группы по всему миру, в том числе из России, Северной Кореи, Китая и Ирана.
«И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — с уверенностью сказать этого нельзя», — добавила Касперская.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.
В Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. По информации Bloomberg, Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам.
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что нет свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети Colonial Pipeline, хотя злоумышленники могут находиться в России. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить группа хакеров из России под названием Darkside, сообщал CNN.