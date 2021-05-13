Байден заявил о постепенном возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline
Компания Colonial Pipeline, подвергшаяся хакерской атаке, постепенно возобновляет работу своего трубопровода, но жители США заметят отсутствие сбоев в поставках нефтепродуктов не сразу, потому что этот процесс займет какое-то время. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами.
«Вчера вечером Colonial Pipeline начала процесс возобновления поставки нефтепродуктов по своему трубопроводу. Сегодня утром компания сообщила, что топливо начало поступать на большинство обслуживаемых ею рынков, и пока я выступаю перед вами, они должны выйти на полную рабочую мощность. Это хорошая новость. Но я хочу внести ясность: мы не сразу ощутим этот эффект на автозаправках. Это не то же самое, что включить свет. Длина этого трубопровода составляет 5,5 тыс. миль. За всю свою историю он ни разу не был полностью остановлен. И теперь они должны безопасно и в полной мере вернуться к нормальной работе, а это займет некоторое время», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
Ранее Байден заявлял об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети Colonial Pipeline. Хотя злоумышленники могут находиться в России, отмечал он. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить группа хакеров из России под названием Darkside, сообщал CNN.
До этого в Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. По информации Bloomberg, Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.