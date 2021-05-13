Байден заявил о постепенном возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline

«Вчера вечером Colonial Pipeline начала процесс возобновления поставки нефтепродуктов по своему трубопроводу. Сегодня утром компания сообщила, что топливо начало поступать на большинство обслуживаемых ею рынков, и пока я выступаю перед вами, они должны выйти на полную рабочую мощность. Это хорошая новость. Но я хочу внести ясность: мы не сразу ощутим этот эффект на автозаправках. Это не то же самое, что включить свет. Длина этого трубопровода составляет 5,5 тыс. миль. За всю свою историю он ни разу не был полностью остановлен. И теперь они должны безопасно и в полной мере вернуться к нормальной работе, а это займет некоторое время», — сказал Байден (цитата по ТАСС).