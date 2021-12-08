Российская женщина-космонавт полетит в космос на корабле Crew Dragon
Госкорпорация «Роскосмос» планирует отправить единственную российскую женщину-космонавта Анну Кикину в космос на американском корабле Crew Dragon, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 г. свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — сказал он на пресс-конференции.
По словам главы госкорпорации, соответствующее решение в «Роскосмосе» уже принято. Он отметил, что американский астронавт, в свою очередь, полетит на российском корабле.
Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX для доставки экипажа из семи человек на Международную космическую станцию и возвращения на Землю.