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Российская женщина-космонавт полетит в космос на корабле Crew Dragon

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Госкорпорация «Роскосмос» планирует отправить единственную российскую женщину-космонавта Анну Кикину в космос на американском корабле Crew Dragon, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 г. свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — сказал он на пресс-конференции.

По словам главы госкорпорации, соответствующее решение в «Роскосмосе» уже принято. Он отметил, что американский астронавт, в свою очередь, полетит на российском корабле.

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX для доставки экипажа из семи человек на Международную космическую станцию и возвращения на Землю.

Ранее по теме: Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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