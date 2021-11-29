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Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года

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России необходимо запустить космическую станцию к Венере до 2030 г., иначе она перестанет быть в тройке великих космических держав, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».

«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история», — сказал он журналистам.

При этом глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация обсуждает совместную реализацию этого проекта с НАСА.

В сентябре 2021 г. «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну. Срок работ обозначен в 2022-2025 гг., а точная цена контракта — 1 734 764 300 руб.

Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В то же время пока не ясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной ракетой, которая, как планировалась изначально, должна была обеспечивать регулярные экспедиции на Луну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных