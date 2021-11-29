Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года
России необходимо запустить космическую станцию к Венере до 2030 г., иначе она перестанет быть в тройке великих космических держав, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».
«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история», — сказал он журналистам.
При этом глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация обсуждает совместную реализацию этого проекта с НАСА.
В сентябре 2021 г. «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну. Срок работ обозначен в 2022-2025 гг., а точная цена контракта — 1 734 764 300 руб.
Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В то же время пока не ясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной ракетой, которая, как планировалась изначально, должна была обеспечивать регулярные экспедиции на Луну.