Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года

Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В то же время пока не ясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной ракетой, которая, как планировалась изначально, должна была обеспечивать регулярные экспедиции на Луну.