«Ростелеком» планирует протестировать 5G в метро Москвы, Петербурга и Казани

Частоты 3,4–3,8 ГГц – наиболее распространенный диапазон для сетей пятого поколения во всем мире. Российским операторам они пока недоступны, так как используются Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. В марте 2021 г. «Ведомости» сообщали, что принадлежащий «Ростелекому» провайдер Freshtel уже подавал заявку на тестирование 5G в метро Москвы с использованием таких частот.