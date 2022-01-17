«Ростелеком» планирует протестировать 5G в метро Москвы, Петербурга и Казани
Оператор связи «Ростелеком» подал в Государственную комиссию по радиочастотам две заявки на тестирование сети 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы комиссии.
Согласно материалам, «Ростелеком» хочет провести эксперимент по доступу к 5G на наземных станциях в этих городах, а также на подземной Кольцевой линии московского метро. Компания попросила выделить ей диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц (для наземных объектов), а также 3,4–3,8 ГГц (для подземных станций).
Частоты 3,4–3,8 ГГц – наиболее распространенный диапазон для сетей пятого поколения во всем мире. Российским операторам они пока недоступны, так как используются Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. В марте 2021 г. «Ведомости» сообщали, что принадлежащий «Ростелекому» провайдер Freshtel уже подавал заявку на тестирование 5G в метро Москвы с использованием таких частот.
Накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал об обсуждении в России варианта бесплатного предоставления операторам частот для 5G. В декабре сообщалось, что Государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках.