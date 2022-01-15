Минцифры обсуждает вариант бесплатного предоставления операторам частот для 5G

«Мы сейчас обсуждаем вопрос, что частоты, которые нужны для 5G, будут предоставляться без взимания платы для операторов. Так как мы используем диапазон 4,8-4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4-3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр», — сказал Шадаев.