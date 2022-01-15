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Минцифры обсуждает вариант бесплатного предоставления операторам частот для 5G

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В России обсуждается возможность бесплатного получения операторами связи частот, необходимых для предоставления услуг стандарта 5G. Такой вопрос изучает сейчас Минцифры, сообщил ТАСС глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы сейчас обсуждаем вопрос, что частоты, которые нужны для 5G, будут предоставляться без взимания платы для операторов. Так как мы используем диапазон 4,8-4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4-3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр», — сказал Шадаев.

В декабре сообщалось, что Государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках.

«Ранее диапазон 4,8-4,99 ГГц был определен комиссией как перспективный и теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц», — отмечало Минцифры.

В ноябре прошлого года аналитики зафиксировали снижение скорости мобильного интернета впервые за 10 лет — с момента, когда начали активно развертывать сети четвертого поколения (4G). Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил это тем, что развитие и модернизация сетей не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. «Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных