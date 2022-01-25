В Роскомнадзоре планируют создать систему блокировки подменных номеров телефонов

Мобильные операторы сообщили изданию, что используют собственные механизмы для блокировки подозрительных звонков. В МТС рассказали, что их анти-фрод система каждый день блокирует 60 000 звонков с подменных номеров. В Tele2 работает аналогичная система. В «Мегафоне» рассказали, что ежедневно блокируют до 0,5 млн звонков с подменных номеров. Главный принцип работы его системы заключается в том, что она должна быть установлена в сетях операторов, принимающих звонки, и инициатора вызова. Похожую систему тестируют в «Вымпелкоме».