В Роскомнадзоре планируют создать систему блокировки подменных номеров телефонов
ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору, объявило на портале госзакупок тендер на исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров телефонов невозможной, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок. Контракт на 8,2 млн руб. был заключен в конце декабря 2021 г. Тендер проходил в закрытом режиме, поэтому данные о победителе и техническая документация не раскрываются.
Представитель ГРЧЦ отказался уточнить эту информацию. Он рассказал, что в ходе исследования нужно будет определить принципы взаимодействия операторов связи: при звонке они должны обмениваться действительным номером абонента и исключить возможность его подмены.
Мобильные операторы сообщили изданию, что используют собственные механизмы для блокировки подозрительных звонков. В МТС рассказали, что их анти-фрод система каждый день блокирует 60 000 звонков с подменных номеров. В Tele2 работает аналогичная система. В «Мегафоне» рассказали, что ежедневно блокируют до 0,5 млн звонков с подменных номеров. Главный принцип работы его системы заключается в том, что она должна быть установлена в сетях операторов, принимающих звонки, и инициатора вызова. Похожую систему тестируют в «Вымпелкоме».
Источник издания на рынке рассказал, что большую часть звонков с подменных номеров удается пресекать с помощью анти-фрод систем, однако есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги. Анти-фрод системе сложнее заблокировать звонок, если он проходит через оператора.