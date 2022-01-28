Российские ритейлеры подверглись массовой DDoS-атаке

Отмечается, что размер ботнета (сети из компьютеров, на которых скрытно установлено вредоносное ПО) почти в три раза больше, чем в III квартале, и больше, чем в I и II. Он использовался не для нанесения ущерба IT-инфраструктуре компаний с помощью DDoS-атак, а для сбора внутренней информации, говорится в отчете. По словам основателя и гендиректора Qrator Labs Александра Лямина, жертвами кибератак стали крупные сети ритейлеров.