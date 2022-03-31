Минцифры предложило поддержать «белых хакеров»

Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на льготную ипотеку по ставке не более 3%, а работники моложе 27 с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года смогут получить отсрочку от армии. Последнее правило также распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.