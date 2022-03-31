Минцифры предложило поддержать «белых хакеров»
Минцифры предложило ввести меры поддержки для «белых хакеров» за поиск уязвимостей в корпоративных системах безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о предоставлении прямой финансовой поддержки на проведение пен-тестов (тест на проникновение, показывает, насколько легко злоумышленнику проникнуть в корпоративную информационную систему) и запуск программ по выплате вознаграждения за обнаружение уязвимостей (Bug Bounty).
«В рамках оперативного штаба по обеспечению информационной безопасности крупным компаниям предлагается протестировать технологию и механику внедрения данных инициатив. Министерство готово софинансировать пилотные проекты», — говорится в сообщении. Эти меры было предложено обсудить с профессиональным сообществом.
Ранее стало известно, что отечественные разработчики готовятся запустить аналоги крупнейшей в мире платформы по поиску уязвимостей HackerOne. Последняя в марте приостановила выплаты российским и белорусским «белым хакерам» из-за ситуации на Украине. Так, с 1 апреля более 20 программ Bug Bounty откроет платформа компании «Киберполигон», размер вознаграждения составит до 3 млн руб. Аналогичные платформы позже планируют запустить Positive Technologies и «Ростелеком».
Минцифры также предложило распространить меры поддержки IT-индустрии на компании, работающие в сфере информационной безопасности. В частности, в министерстве считают нужным добавить деятельность в области защиты информации в перечень видов деятельности, на которые будут распространяться льготы.
Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли в условиях западных санкций. Они включают налоговые льготы и преференции для ряда аккредитованных компаний, а также освобождают их от уплаты налога на прибыль, государственных и муниципальных проверок до 31 декабря 2024 г. Компании могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.
Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на льготную ипотеку по ставке не более 3%, а работники моложе 27 с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года смогут получить отсрочку от армии. Последнее правило также распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.