Правительство назвало условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов
Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов: ее смогут получить мужчины моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, сообщила пресс-служба правительства.
«Речь идёт о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — говорится в сообщении.
Компании должны будут до 1 мая направить в Минцифры список сотрудников, которым нужна отсрочка от армии, затем Минцифры направит общий список в Минобороны. Там сформируют итоговый список и отправят его в военкоматы для оформления отсрочки.
Также правительство утвердило список из более 60 специальностей и направлений подготовки, которые позволят получить отсрочку от службы: в него вошли математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и др.
Ранее Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам находится в правительстве, сообщил сегодня Шадаев на встрече с представителями IT-отрасли.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), на фоне начала военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые вызвали массовый уход западных компаний с российского рынка, Россию покинули от 50 000 до 70 000 IT-специалистов. «Вторая волна» эмиграции в апреле, прогнозируют в РАЭК, может затронуть уже 70 000-100 000 человек.
2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.