Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — подчеркнул Шадаев. При этом он отметил, что использование таких приложений не приветствуется.
По его словам, до 24 февраля суммарно на три заблокированные площадки — Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter — приходилось 10–12% от всего трафика. Однако после блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей.
В начале июня сервис Proton VPN сообщал о проблемах с подключением к серверам в России. В компании отмечали, что изучают причины произошедшего и никаких изменений со своей стороны не вносили. Также некоторые пользователи жаловались на сбой при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern. В Роскомнадзоре позже подтвердили блокировку Proton VPN и еще нескольких сервисов.
В конце марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Думе не готовят законодательных инициатив по блокировке VPN-сервисов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что в России не планируют вводить уголовную ответственность за использование таких программ.