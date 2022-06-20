Газета
Технологии

Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN

Ведомости

Власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами, чтобы обходить блокировку интернет-ресурсов, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — подчеркнул Шадаев. При этом он отметил, что использование таких приложений не приветствуется.

По его словам, до 24 февраля суммарно на три заблокированные площадки — Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter — приходилось 10–12% от всего трафика. Однако после блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей.

В начале июня сервис Proton VPN сообщал о проблемах с подключением к серверам в России. В компании отмечали, что изучают причины произошедшего и никаких изменений со своей стороны не вносили. Также некоторые пользователи жаловались на сбой при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern. В Роскомнадзоре позже подтвердили блокировку Proton VPN и еще нескольких сервисов.

В конце марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Думе не готовят законодательных инициатив по блокировке VPN-сервисов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что в России не планируют вводить уголовную ответственность за использование таких программ.

Ранее по теме: Минцифры: Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% российского трафика

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных