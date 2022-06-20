Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — подчеркнул Шадаев. При этом он отметил, что использование таких приложений не приветствуется.