ДНР перейдет на российский телефонный код с 1 августа

В конце мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код +7. В Херсоне, Мелитополе и Бердянске к тому времени начали продавать пакеты новых операторов.