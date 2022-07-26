ДНР перейдет на российский телефонный код с 1 августа
Фиксированная телефонная связь в Донецкой народной республике перейдет на российский код +7(856) с 1 августа, сообщило Минсвязи республики.
«С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», — пояснили в ДНР.
Накануне стало известно о переходе Луганской народной республики на телефонный код 857 российской системы нумерации. Еще в мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким заявил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7»
В конце мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код +7. В Херсоне, Мелитополе и Бердянске к тому времени начали продавать пакеты новых операторов.
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