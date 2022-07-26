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ДНР перейдет на российский телефонный код с 1 августа

Ведомости

Фиксированная телефонная связь в Донецкой народной республике перейдет на российский код +7(856) с 1 августа, сообщило Минсвязи республики.

«С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», — пояснили в ДНР.

Накануне стало известно о переходе Луганской народной республики на телефонный код 857 российской системы нумерации. Еще в мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким заявил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7»

В конце мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код +7. В Херсоне, Мелитополе и Бердянске к тому времени начали продавать пакеты новых операторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных