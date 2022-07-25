ЛНР переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации
Луганская народная республика с сегодняшнего дня переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации, сообщила пресс-служба правительства ЛНР в своем Telegram-канале.
«С 25 июля 2022 г. фиксированная связь Луганской народной республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857-код города-номер абонента»», – говорится в сообщении.
Ранее в мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким сообщил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно. Им можно будет звонить напрямую из РФ.
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