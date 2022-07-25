ЛНР переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации

Ранее в мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким сообщил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом «+7». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно. Им можно будет звонить напрямую из РФ.