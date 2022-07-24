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За каждым муниципалитетом Донбасса закрепят по депутату Госдумы

Вячеслав Володин объявил, что депутаты начнут прием граждан в ЛНР
Максим Иванов
В ЛНР сейчас 17 районов и 14 городов областного подчинения / Станислав Красильников / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 24 июля сообщил, что депутаты нижней палаты парламента будут проводить прием граждан в ЛНР. «Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы», – передает его слова пресс-служба Госдумы. Спикер объяснил, что в ЛНР много граждан РФ, которые участвовали в выборах депутатов Госдумы. По его словам, парламентарии смогут ездить в ДНР, ЛНР и другие территории «в ходе региональной недели или отпуска». Сам Володин впервые прибыл с официальным визитом в Донбасс 14 июля: там он провел встречу с представителями ЛНР.

Координировать работу депутатов на этих территориях будет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий (отвечает за группу дружбы с ЛНР) «с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР», говорится на сайте Госдумы. В качестве примера приводится Москва: столица заключила соглашение с Луганском и, значит, депутаты от Москвы будут работать с жителями этого города. Речь идет об избранном от столицы председателе комитета по обороне Андрее Картаполове, который вместе с Володиным был в ЛНР, говорит источник в Госдуме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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