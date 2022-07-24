За каждым муниципалитетом Донбасса закрепят по депутату Госдумы

За каждым муниципалитетом Донбасса закрепят по депутату ГосдумыВячеслав Володин объявил, что депутаты начнут прием граждан в ЛНР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 24 июля сообщил, что депутаты нижней палаты парламента будут проводить прием граждан в ЛНР. «Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы», – передает его слова пресс-служба Госдумы. Спикер объяснил, что в ЛНР много граждан РФ, которые участвовали в выборах депутатов Госдумы. По его словам, парламентарии смогут ездить в ДНР, ЛНР и другие территории «в ходе региональной недели или отпуска». Сам Володин впервые прибыл с официальным визитом в Донбасс 14 июля: там он провел встречу с представителями ЛНР.
Координировать работу депутатов на этих территориях будет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий (отвечает за группу дружбы с ЛНР) «с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР», говорится на сайте Госдумы. В качестве примера приводится Москва: столица заключила соглашение с Луганском и, значит, депутаты от Москвы будут работать с жителями этого города. Речь идет об избранном от столицы председателе комитета по обороне Андрее Картаполове, который вместе с Володиным был в ЛНР, говорит источник в Госдуме.