За каждым муниципалитетом Донбасса закрепят по депутату Госдумы

Координировать работу депутатов на этих территориях будет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий (отвечает за группу дружбы с ЛНР) «с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР», говорится на сайте Госдумы. В качестве примера приводится Москва: столица заключила соглашение с Луганском и, значит, депутаты от Москвы будут работать с жителями этого города. Речь идет об избранном от столицы председателе комитета по обороне Андрее Картаполове, который вместе с Володиным был в ЛНР, говорит источник в Госдуме.