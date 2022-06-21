Регионы заканчивают формировать программу помощи Донбассу

Со стороны правительства восстановление Донбасса курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Собеседник в АП говорит, что средства на восстановление ДНР и ЛНР будут распределяться между субъектами Федерации через комиссию Хуснуллина по региональному развитию: «Регионы могут выделить деньги [ДНР и ЛНР] и претендовать на компенсацию. Они знают, что по средствам на помощь Донбассу не придет прокуратура или Счетная палата». Близкий к руководству одного из регионов источник также слышал, что Москва обещала покрыть возможные расходы.