Регионы заканчивают формировать программу помощи Донбассу

Регионы заканчивают формировать программу помощи ДонбассуОни рассчитывают на поддержку федерального центра
В июне регионы должны закончить формирование программы по восстановлению подшефных территорий Донбасса. Об этом сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента (АП).
Субъекты Федерации должны представить планы действий по помощи территориям ДНР и ЛНР, с которыми они уже ведут совместную работу. В таких планах должно быть указано, что именно российские регионы смогут сделать для помощи республикам и сколько это будет стоить.
По словам тюменского губернатора Александра Моора, сейчас вместе с представителями Краснодона (ЛНР) составляется программа первоочередной помощи этому муниципалитету. Обеспечиваться это все будет и на региональные, и на федеральные, и на внебюджетные средства, уверяет Моор. «В первую очередь поможем с медицинским оборудованием, которого там нет», – говорит он.
Предложения регионов будут оцениваться на федеральном уровне «для координации» общей работы, говорит источник, близкий к АП.
Со стороны правительства восстановление Донбасса курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Собеседник в АП говорит, что средства на восстановление ДНР и ЛНР будут распределяться между субъектами Федерации через комиссию Хуснуллина по региональному развитию: «Регионы могут выделить деньги [ДНР и ЛНР] и претендовать на компенсацию. Они знают, что по средствам на помощь Донбассу не придет прокуратура или Счетная палата». Близкий к руководству одного из регионов источник также слышал, что Москва обещала покрыть возможные расходы.
2 трлн руб.
в течение двух лет потребуется от РФ на восстановление ДНР, заявил Премьер-министр республики Виталий Хоценко на ПМЭФе. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 февраля говорил, что для восстановления республики потребуется около 1,5 трлн руб.
Со стороны Кремля работу по восстановлению Донбасса курирует первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Как писали «Ведомости», 28 апреля Кириенко проводил с губернаторами совещание о поддержке ДНР и ЛНР, после чего представители субъектов Федерации выезжали в Донбасс для оценки состояния подшефных территорий. Всего определено 20 богатых регионов, которые будут активней всего помогать Донбассу, как и говорил на совещании с губернаторами Кириенко, подтверждает источник в руководстве одного из субъектов Федерации.
Как заявил «Ведомостям» глава Башкирии Радий Хабиров, регион взял шефство над муниципалитетом Красный Луч в ЛНР: на месте работу координирует руководитель аппарата правительства республики. Башкирия направила 10 гуманитарных конвоев со стройматериалами, продуктами питания, медицинскими принадлежностями, мобильные амбулатории, стоматологии и поликлиники, отправила около 40 врачей и медсестер, 30 единиц техники и около 50 рабочих.
Хабиров рассказывает, что для восстановления дорог ЛНР направлены сотрудники «Башкиравтодора»: в Башкирии разобрали асфальтобетонный завод и перевезли туда. «Наши – рабочие и техника, с их стороны – подведение газа», – говорит он. По словам Хабирова, предприятия региона перечисляют средства Фонду социальных целевых программ, оттуда уже идет финансирование.
Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами в ДНР, сказал глава региона Олег Николаев: «Мы выстраиваем работу на уровне кооперационных связей хозяйствующих субъектов и ждем инвестиций скорее от них. Им это интересно, потому что они получают новые рынки и получают нишу, которую ранее занимали такие компании, как Siemens, Schneider Electric, ABB и др.».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что регион установил «побратимские отношения» в ДНР со Снежным, такие же как с Сиэтлом или со Штутгартом. Снежному будут помогать с коммунальной и социальной инфраструктурой, рассматривается сотрудничество по авиатеху, швейному производству, сказал Азаров.
К 1 сентября Подмосковье намерено привести в рабочее состояние пять школ Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, заявил губернатор Андрей Воробьев: «В планах восстановление мостов, дорог, социальных объектов. Будет помощь и кадрами». Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказывает, что на первом этапе город помогал наладить управление в Старобельском районе ЛНР, затем группа дорожников и коммунальщиков на месте оценивала, какие задачи надо решить в первую очередь: а сейчас есть задача достроить к 1 сентября детский сад на этой территории.