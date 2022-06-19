В Госдуме интересуются возможными провокациям СБУ против выступивших за признание ДНР и ЛНР депутатов

По версии СБУ, российские депутаты виноваты в том, что приняли участие в заседании нижней палаты парламента, на котором было поддержано обращение к президенту РФ о независимости ДНР и ЛНР. Инициатором обращения была фракция КПРФ. Депутат отметил, что по ч. 3 ст. 110 УК Украины грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Оно может совмещаться с конфискацией имущества. Поэтому он попросил Зюганова предупредить депутатов фракции «о мерах, которые могла предпринять СБУ по экстрадиции подозреваемых и аресте имущества».