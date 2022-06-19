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В Госдуме интересуются возможными провокациям СБУ против выступивших за признание ДНР и ЛНР депутатов

С просьбой рассказать о возможностях спецслужбы к Зюганову обратился депутат Синельщиков
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Геннадия Зюганова попросили разъяснить, куда может дотянуться рука СБУ / Максим Стулов / Ведомости

Бывший заместитель прокурора Москвы, а сейчас зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (от КПРФ) Юрий Синельщиков спросил лидера фракции коммунистов Геннадия Зюганова, какие риски грозят депутатам в связи с действиями СБУ. С копией письма Синельщикова Зюганову от 15 июня ознакомились «Ведомости». Депутат Госдумы, руководитель пресс-службы Зюганова Александр Ющенко подтвердил, что видел такое письмо в адрес Зюганова.

Письмо Синельщикова связано с тем, что СБУ «расследуются материалы криминального производства о совершении депутатами Госдумы РФ посягательства на территориальную целостность Украины». В частности, сообщает коммунист своему руководителю, действия парламентариев квалифицируются спецслужбой по ч. 3 ст. 110 УК Украины, а «в качестве подозреваемых проходят 418 депутатов», в том числе спикер Госдумы. «В отношении каждого в марте текущего года вынесено уведомление о подозрении», – сказано в письме.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы, правда ли письмо приходило Вячеславу Володину.

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По версии СБУ, российские депутаты виноваты в том, что приняли участие в заседании нижней палаты парламента, на котором было поддержано обращение к президенту РФ о независимости ДНР и ЛНР. Инициатором обращения была фракция КПРФ. Депутат отметил, что по ч. 3 ст. 110 УК Украины грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Оно может совмещаться с конфискацией имущества. Поэтому он попросил Зюганова предупредить депутатов фракции «о мерах, которые могла предпринять СБУ по экстрадиции подозреваемых и аресте имущества».

По словам Ющенко, «вероятность провокаций всегда велика»: «Все депутаты и так все понимают».

Несколько депутатов Госдумы ранее говорили «Ведомостям», что получали письма СБУ (копия одного из документов есть у «Ведомостей»).

Следующей стадией после расследования может быть объявление в розыск в Интерпол депутатов Госдумы, говорил собеседник в «Единой России»: в таком случае может быть поставлен вопрос об экстрадиции. Об этом же говорил депутат от другой партии. По словам единоросса, письма рассылались на рабочую почту депутатов.

Еще один депутат Госдумы от «Единой России» отметил, что с марта от партийцев требуют согласовывать с руководством фракции выезды за рубеж – любые, в том числе в Турцию и проч.: «То есть вероятность провокации оценивается заранее». По его словам, риски остаются всегда: человека могут «взять» в чужом аэропорту и отвезти в Киев: «Но вряд ли слово украинских спецслужб имеет значение в мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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