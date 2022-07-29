Борисов: процесс выхода России из проекта МКС займет до двух лет
Выход России из проекта Международной космической станции может занять до двух лет, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24». Процесс начнется после 2024 г.
«Я еще раз оговорюсь, все это (выход из проекта МКС. — ИФ) будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — рассказал Борисов (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что, когда срок службы МКС закончится, ее нужно будет корректно затопить. По мнению западных коллег, «без российского участия, скорее всего, здесь не обойдется», отметил Борисов.
26 июля Борисов заявил президенту России Владимиру Путину о выходе России из проекта МКС и о разработке российской орбитальной станции. Глава «Роскосмоса» отметил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал новые знания в области космоса.
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс составляет 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.
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